Mammutknochen auf A5-Baustelle gefunden

"Es gibt in Mären und an der Donau bedeutende Fundstellen aus dieser Zeit; eine im Weinviertel hat uns noch gefehlt", sagt Krenn weiter. In den nächsten Schritten werden die Funde gesichert. "Für uns ist wichtig, dass solche Zeugnisse der menschlichen Kultur erhalten bleiben", betont Andreas Fromm, Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH. 2,4 Millionen Euro investiert die Firma in die archäologischen Grabungen vor dem Neubau der Umfahrung Drasenhofen.

Menschengräber

Eine weitere Fundstelle liegt im Bereich des zukünftigen Kreisverkehrs Süd der Umfahrung. Die dort gefundene Gräber werden den Glockenbechermenschen zugeordnet (sie lebten etwa 2600 bis 2200 vor Christus). Diese Menschen erhielten ihren Namen von Gefäßen, die aussehen wie eine umgedrehte Glocke. Auch Reste einer Siedlung aus der Bronzezeit (2300 bis 800 vor Christus) wurden entdeckt. Es gibt Hinweise, dass diese Siedlung in das damalige Handelsnetz, das bis in den Nahen Osten reichte, eingebunden war.