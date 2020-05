"Mahlzeit!" ohne Kochaufwand

In den 1930er-Jahren investierten Hausfrauen zweieinhalb Stunden für die Zubereitung einer Hauptmahlzeit, weiß das Lebensministerium. 2010 wird das in knapp zehn Minuten erledigt sein. Call Food ist längst keine kulinarische Notlösung mehr, Essen nach Anruf oder Internet-Order eine willkommene Abwechslung.



Wer täglich ein frisch zubereitetes Drei-Gang-Menü ohne Kochaufwand auf dem Teller haben will, kann in Wien z. B. das Service von Essen auf Rädern (Tel.: 533 77 77) nützen. Die Anbieter Volkshilfe Wien, Sozial Global und Wiener Hilfswerk teilen sich die Versorgung bezirksweise auf. "Auf privater Basis kostet das Menü inklusive Zustellung 7,50 Euro pro Tag", erklärt Evi Pohl-Iser vom Wiener Hilfswerk. Gewählt werden kann zwischen dem Tagesmenü, der Leichten Vollkost, dem Diabetiker Menü und dem Vegetarischen Menü. Die Großküche Kulinarik bereitet die Speisen zu.

"Natürlich steht bei Essen auf Rädern der soziale Dienst im Vordergrund", rechtfertigt Pohl-Iser den Preis. "Zwei Prozent unserer Kunden sind Privatkunden. Tendenz steigend", erklärt Christine Himmer-Penz von der Volkshilfe. Keine Frage, Zucchinicremesuppe, Jägerschnitzel, Nudeln und Salat und Bio-Apfelkuchen treffen auch Geschmäcker ohne Pflegestufe.