Magna um eine halbe MIllion geprellt?

Um mehr als eine halbe Million Euro soll der ehemalige Leiter des Fuhrparks des Magna Konzerns in Oberwaltersdorf, Niederösterreich, seinen ehemaligen Arbeitgeber geprellt haben. Der Trick von Ing. Christian F. war raffiniert einfach: Er ließ Autos aus dem Fuhrpark durch manipulierte Gutachten wertmindern, verkaufte sie im Namen des Unternehmens günstig an einen Händler. Dieser soll mit F. gemeinsame Sache gemacht und die Autos teuer weiterverkauft haben. Rund 80 Wagen der Marken BMW, Audi und VW aus dem Magna-Fuhrpark sollen so in den Jahren 2008 bis 2012 verhökert worden sein. Das Körberlgeld für die beiden wird auf mehr als 500.000 Euro geschätzt.

Laut Polizei ließ F., wenn er ein Auto aus dem Fuhrpark ersetzen ließ, für den alten Firmenwagen ein Eurotax-Gutachten erstellen. Im Detail soll dies so abgelaufen sein: Seine Angaben stimmten mit der Realität nicht überein. So soll er in mehreren Fällen den Kilometerstand um 100.000 km nach oben geschraubt, oder Mängel angegeben haben, die das Fahrzeug gar nicht hatte. Fazit: Der Wert des Wagens wurde durch die falschen Angaben erheblich gemindert, zum Teil um 10.000 bis 15.000 Euro.