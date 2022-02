Hip-Hop-Acts, Konzerte, DJ- und Fotografie-Workshops: Wiener Neustadt hat eine neue, besonders hippe Adresse für die Jugend und Junggebliebene. Im ehemaligen Kulturzentrum SUB in der Singergasse hat die Kul.Tour.Marketing GmbH der Stadtgemeinde zusammen mit der Jugendinfo NÖ eine Jugend- und Eventlocation von besonderer Qualität aus der Taufe gehoben. Am 25. März feiert das Mäx (www.maex-wn.at) seine Eröffnung. Versprochen wird „Mäx-imale“ Action und „Mäx-imal“ Lifestyle.

Wenn man Kids und Jugendliche in den vergangenen Jahren gefragt hat, woran es im Süden Niederösterreichs mangelt, dann sei immer wieder eine Antwort gekommen. Eine entsprechende Location mit einem „fetten Bass“, guter Sound- und Lichtanlage , einfach ein Zentrum für Veranstaltungen und Feste aller Art – und das am besten auch noch leistbar, heißt es von Seiten der Verantwortlichen in Wiener Neustadt.

Lockdown genutzt

Daraus ist die Idee zum Mäx entstanden. „Wir haben die Zeit der Lockdowns in der Pandemie genutzt, um Überlegungen für ein Angebot für Jugendliche in der Stadt anzustellen“, erklären Bürgermeister Klaus Schneeberger, Jugend-Stadtrat Philipp Gruber und Kultur-Stadtrat Franz Piribauer.