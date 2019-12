Mäusebussard mit Schrotkugel im Hals gerettet

Der wissenschaftliche Leiter der EGS, Hans Frey, erklärt: „Leider sind Herbst und Winter eine sehr gefährliche Saison für Greifvögel. Die Zahl an illegalen Verfolgungen nimmt in dieser Jahreszeit auffällig zu. Viele Jäger empfinden die Anzahl von Mäusebussarden, die Österreich in der kalten Jahreszeit teilweise als Wintergäste besuchen, als zu hoch.“

Jäger wird zum Gejagten

Dass der Mäusejäger ausgerechnet im heurigen starken Mäusejahr selbst zum Gejagten wird, widerspricht eigentlich jeder Vernunft, sagt Frey: „Jede natürliche Mäusedezimierung sollte im Gegenteil mehr als willkommen sein. Es ist völlig inakzeptabel und empörend, geschützte Tiere illegal zu töten, die gerade in diesen Fällen maßgeblich zur Lösung des Problems beitragen können.“