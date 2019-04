Luft- und Raumfahrt im Höhenflug

Mit Anfang dieses Jahres arbeiteten im Themenfeld F&E-Engineering bereits rund 250 und in der Produktion über 800 Mitarbeiter. Trotzdem stellen Jürgen Heinrich, Managing Director von Diamond Aircraft, und Martin Kamarek, Head of Marketing, Public Relations, Schiebel Elektronik in Zukunft weitere Arbeitsplätze in Aussicht.

So wird schon bald der Standort ausgebaut und es entstehen weitere 200 Arbeitsplätze. „Die Luft- und Raumfahrt ist ein wachsender Wirtschaftszweig, aber auch ein wichtiger Motor, um junge Menschen für Forschung und Technik zu begeistern“, erläutert Wirtschafts- und Technologielandesrätin Petra Bohuslav. Auch Helmut Miernicki, Geschäftsführer der Agentur ecoplus ist über die Entwicklung des Standorts erfreut und stolz, dass ecoplus Wegbereiter für „einen internationalen anerkannten Forschungs-, Entwicklungs-, Ausbildungs- und Industriestandort“ war.

Aber nicht nur in Wiener Neustadt sind Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt erfolgreich, sondern in ganz NÖ wie beispielsweise die Firma RUAG Space aus Berndorf, die Hitzeschilder für Raumfahrzeuge erzeugt.