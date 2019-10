Lottogewinner rettet Wirtshaus im Bezirk Scheibbs

In der kleinen Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz (Bezirk Scheibbs) ist das Wirtshaus " Jeßnitztaler Stub'n" eine Institution. Nachdem die bisherige Wirtin nach 22 Jahren in Pension geht, war kein Nachfolger dafür zu finden. Wie noe.orf.at berichtet, ist die Lösung nun in der Person des Rauchfangkehrers Gerhard Buchmayer gefunden worden, der noch dazu Lottosieger ist.

Er lebt seit 30 Jahren in St. Anton/ Jeßnitz und könnte sich einen Ort ohne Wirtshaus nicht vorstellen, wird Buchmayer zitiert. Der Niederösterreicher war 47 Jahre lang Rauchfangkehrer und hat in diesem Jahr einmal selbst vom nachgesagten Glück des Berufes profitiert.

Fahr nicht fort, investier' im Ort

Mit dem Geld, will er nun das Wirtshaus retten. "Ich hätte mir sicher auch irgendwo anders etwas kaufen können, aber mir ist das am Herzegen gelegen da in der Ortschaft", erzählt der Lottogewinner.