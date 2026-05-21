Lotto-Jackpot in NÖ geknackt: Wem gehören 3,1 Millionen Euro?
Insgesamt 3.117.718,20 Euro hat ein Mann oder eine Frau bei der Ziehung am 17. Mai ergattert. Der Gewinn ist besonders, denn dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin gelang ein Solo-Sechser bei "6 aus 45". Wie die österreichischen Lotterien in einer Aussendung erklären, gab es dahinter lange nichts: "Keinen Fünfer mit Zusatzzahl, keinen Sechser bei Lotto Plus und auch keinen Joker."
Dreifachjackpot geknackt
Wie die österreichischen Lotterien in einer Aussendung erklären, kommt der Spieler oder die Spielerin aus dem Industrieviertel. Die Person konnte mit dem ersten von vier Quicktipps einen einzigen Sechser der Runde tippen. So wurde der Dreifachjackpot geknackt, und somit wandern 3,1 Millionen Euro auf das Konto des Glückspilzes. Weitere Informationen sind bis dato unbekannt.
In den ersten vier Wochen nach der Ziehung beginnt nun die Reklamationsfrist, in der geprüft wird, wer Anspruch auf den Millionenbetrag hat. Meldet sich der Gewinner oder die Gewinnerin, kann der Spielschein anschließend dem Hochgewinnbetreuer oder in der Zentrale der Österreichischen Lotterien abgegeben werden.
Keine Abholung: Was passiert mit dem Lottogewinn?
Falls sich der oder die Glückliche nicht gleich nach der Ziehung bei der Österreichischen Lotterien meldet, gilt hierzulande prinzipiell eine dreijährige Frist. Das bedeutet, dass der Gewinnanspruch drei Jahre nach Abschluss der Gewinnermittlung (ab dem Zeitpunkt der Ziehung der Gewinnzahlen) verfällt. Das gilt für kleine Gewinne als auch Millionenbeiträge.
- Die Lotterie darf aufgrund des Glücksspielgesetzes nicht berichten, wenn sich in Einzelfällen Gewinner oder Gewinnerinnen nicht gemeldet haben, um den Geldbetrag abzuholen.
- In der Vergangenheit sei es jedoch schon vorgekommen, dass ein "Sechser" nicht abgeholt wurde und der Gewinnanspruch verfallen ist.
- Dennoch wurden die ganz großen "Mehrfachjackpot-Gewinne" in Millionenhöhe auch nach der Frist noch ausgezahlt.
Jährlich bleiben 7 bis 8 Millionen Euro pro Jahr liegen
Pro Jahr werden circa sieben bis acht Millionen Euro der Lottogewinne nicht abgeholt. Diese Summe erschließt sich aus allen Spielen und allen Gewinnrängen.
Kommentare