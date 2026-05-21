Insgesamt 3.117.718,20 Euro hat ein Mann oder eine Frau bei der Ziehung am 17. Mai ergattert. Der Gewinn ist besonders, denn dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin gelang ein Solo-Sechser bei "6 aus 45". Wie die österreichischen Lotterien in einer Aussendung erklären, gab es dahinter lange nichts: "Keinen Fünfer mit Zusatzzahl, keinen Sechser bei Lotto Plus und auch keinen Joker."

Dreifachjackpot geknackt

Wie die österreichischen Lotterien in einer Aussendung erklären, kommt der Spieler oder die Spielerin aus dem Industrieviertel. Die Person konnte mit dem ersten von vier Quicktipps einen einzigen Sechser der Runde tippen. So wurde der Dreifachjackpot geknackt, und somit wandern 3,1 Millionen Euro auf das Konto des Glückspilzes. Weitere Informationen sind bis dato unbekannt.

In den ersten vier Wochen nach der Ziehung beginnt nun die Reklamationsfrist, in der geprüft wird, wer Anspruch auf den Millionenbetrag hat. Meldet sich der Gewinner oder die Gewinnerin, kann der Spielschein anschließend dem Hochgewinnbetreuer oder in der Zentrale der Österreichischen Lotterien abgegeben werden.