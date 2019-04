Loosdorf: Schäfer-Mischling sprang über Zaun und biss Mann

Über einen Spaziergang mit schmerzhaften Folgen weiß ein 18-Jähriger aus Loosdorf im Bezirk Melk zu berichten. Der junge Mann war am Donnerstag im Ortsgebiet unterwegs, als er plötzlich von einem Hund angebellt und in weiterer Folge auch attackiert wurde. "Das Opfer wurde in die rechte Wade gebissen", sagt ein Ermittler.

Ausgebüchst

Danach lief der Vierbeiner davon, das Opfer musste im Krankenhaus Melk behandelt werden. Die Polizei konnte die Hundebesitzerin schließlich ausforschen. Laut ihren Angaben dürfte der Schäfer-Mischling über den Zaun gesprungen und auf die Straße gelaufen sein.

Es wurde Anzeige erstattet.