Long-Covid-Opfer aus NÖ teilt Erfahrungen in sozialen Medien

Mit dem Jahresende zeigt sich Licht am Horizont. Im Kampf gegen Long Covid gewinnt die Mostviertlerin Katrin Teufel Schritt für Schritt ihr Leben zurück. Die 30-Jährige hatte im Sommer für Aufsehen gesorgt, als sie spontan eine Crowdfunding-und Spenden-Aktion startete, um nach einem ungeheuren Leidensweg eine in Österreich nicht verfügbare Immunadsorption finanzieren zu können.

Ihr Mut und ihre rastlose Suche nach Therapien und guten Long-Covid-Ärzten trägt Früchte. Als Dankeschön wird sie nicht müde, ihr angehäuftes Know-how auch an viele andere Long-Covid-Patienten weiterzugeben. Auch dann, wenn ihr noch immer viel von jener Fitness und Stärke fehlt, die die agile Mostviertlerin vor ihrer ersten Corona-Erkrankung 2022 an den Tag legte.

Zweite Infektion war noch massiver

Wie berichtet, erwischte es die junge Tourismusmangerin und Lokalpolitikerin im Oktober 2024 mit einer zweiten Infektion noch viel massiver. „Anfang 2025 kam ich dann fast drei Monate hindurch nur selten aus dem Bett. Nur zum Klo gehen, Essen oder für Arztbesuche konnte ich gerade noch aufstehen“, erinnert sich Teufel an diese Zeit zurück.