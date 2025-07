Katrin gibt sich Long-Covid nicht geschlagen und viele helfen ihr dabei

Bewusst wandte sie sich nun an die Öffentlichkeit. Sie bat um persönliche Hilfe , wollte aber auch das Dilemma um die Long-Covid-Opfer publik zu machen.

Bis zum November 2022 war die sportliche und agile Hobbyreiterin aus Randegg als Jugendobfrau, junge ÖVP-Politikerin im Gemeinderat und sogar als Kandidatin auf Nationalratslisten aktiv und bekannt. Beruflich als Geschäftsführerin eines mittelgroßen Tourismusverbands in Niederösterreich erfolgreich, begann das Unheil dann zwei Monate nach einer Corona-Erkrankung auf sie hereinzubrechen.

Das Schlimmste stand aber erst bevor, nachdem sie im Oktober 2024 beim zweiten Long-Covid-Reha-Aufenthalt erneut an Corona erkrankt war. Die extremen Nachwirkungen gipfelten zu Jahresbeginn in einem mehrwöchigen Totalzusammenbruch. Sie musste zurück zu ihren Eltern ziehen. Der Gang auf die Toilette oder auch nur ein paar Bissen zu essen seien fast nicht möglich gewesen, schilderte Teufel.

Auf der ständigen Suche nach Behandlungen brachten manche Therapien zwar kleine Verbesserungen, waren aber allesamt sehr ernüchternd, so Teufel. Im Dialysezentrum Bayreuth stellte sich bei Bluttests heraus, dass eine Immunadsorption (Blutwäsche) erfolgversprechend sein müsste.

Hartnäckig kämpfte sich die 29-Jährige Schritt für Schritt zurück in einen erträglicheren Zustand. Der selbstständige Haushalt , den Einkauf erledigen und vorsichtige soziale Kontakte , wie ein Kinobesuch, sind wieder möglich.

Die Behandlung samt Reise und Aufenthalt könne sie nun finanzieren, auch der Termin für die eineinhalbwöchige Behandlung sei bereits fixiert, teilte sie Donnerstagnachmittag hoffnungsfroh mit. Ebenso, dass sie ihr Spendenkonto auf der Plattform "Go Fund Me“ schon wieder geschlossen habe. Katrin Teufel zum KURIER: „Ich bin so dankbar und will niemanden, der auch Hilfe braucht, im Weg stehen“.