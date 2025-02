Mit Lkw in Kirche: Religiöse Motive für Amokfahrt in Brunn/Gebirge

Rund eine Million Euro Schaden hat wohl die Amokfahrt eines 32-jährigen Rumänen am 8. Juli des vergangenen Jahres von Wien nach Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) angerichtet. Der Mann war mit einem zwölf Tonnen schweren Lkw vom 23. Wiener Gemeindebezirk zur "Pfingstkirche" in Brunn gerast - mitunter auf Gehsteigen oder Gegenfahrbahnen - und hatte dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Mit Lkw in Glasfassade

Von zahlreichen beschädigten Fahrzeugen berichtet die Staatsanwältin im Prozess gegen den 32-Jährigen, der am Mittwoch am Landesgericht Wiener Neustadt begonnen hat. Mehrere Lenker hatten noch versucht, dem Lkw auszuweichen, nicht allen war das gelungen. Schließlich rammte der Rumäne die Glasfassade der Kirche. Mehrmals. Einmal davon an jener Stelle des Büros von Pastor Ruben Avram, wo dieser gerade die Ehevorbereitungen mit einem jungen Hochzeitspaar besprechen wollte.