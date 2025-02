Falscher Polizist in Gerasdorf: 89-Jährige um Bargeld und Schmuck gebracht

Ein falscher Polizist hat in der Nacht auf Mittwoch in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) eine 89-Jährige um Bargeld und Schmuck gebracht. Er hatte zuvor am Telefon mitgeteilt, dass Räuber unterwegs seien und die Wertgegenstände abgeholt würden, um diese sicher zu verwahren, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die betagte Frau wurde diesen Angaben zufolge auch tätlich attackiert, blieb jedoch unverletzt. Eine Fahndung verlief negativ.

Der Täter hatte die 89-Jährige am Telefon aufgefordert, wegen der "Räuber" alle Wertgegenstände zusammenzupacken und auf einen neuerlichen Anruf zu warten. In weiteren Gesprächen wurde das Opfer aufgefordert, die Summe des vorbereiteten Geldes zu nennen bzw. die Goldmünzen und den Schmuck detailliert zu beschreiben. Letztlich kam es laut Polizei im Vorgarten der Liegenschaft zur Übergabe eines Kuverts mit Bargeld und Schmuck. Dabei wurde die Frau auch attackiert.