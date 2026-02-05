Landesklinikum Amstetten: 325 Brustkrebs-Diagnosen im Jahr 2025

Mit der Erstzertifizierung als Brustgesundheitszentrum gehört das Landesklinikum Amstetten nun auch offiziell zu den sechs in Niederösterreich zertifizierten Kompetenzzentren im Kampf gegen Brustkrebs. Über 1.000 neue Brustkrebsdiagnosen pro Jahr fallen allein in NÖ an. Die Tendenz ist steigend. Rechtzeitig vor dem Weltkrebstag am 4. Februar wurde dem Spital die Zertifizierung bestätigt. Betrieben wird die Versorgung von Brustkrebspatientinnen aber schon seit Jahren. So wurde im Klinikum Amstetten im Jahr 2025 laut Auskunft der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) bei 328 Patientinnen die Hauptdiagnose Brustkrebs gestellt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Landesklinikum Amstetten Freude über die Zertifizierung bei der interdisziplinären Crew des Amstettner Brustgesundheitszentrums.

Mit der Zertifizierung wird die hohe Qualität der interdisziplinären Versorgung von Patientinnen mit Brusterkrankungen nun auch offiziell bestätigt. Sie bescheinigt, dass Diagnose, Therapie und Nachsorge nach klar definierten Qualitätskriterien und auf Basis aktueller medizinischer Leitlinien erfolgen. Bestätigung Primaria Kathrin Zöchmann, die Leiterin der Abteilung für Chirurgie in Amstetten betont den Stellenwert der Auszeichnung: "Die Erstzertifizierung bestätigt die

hohe fachliche Kompetenz und das große Engagement unseres gesamten Teams. Wir freuen uns sehr, nun diese Zertifizierung erhalten zu haben.“

Im Brustgesundheitszentrum arbeiten Experten aus verschiedenen Fachrichtungen, wie Chirurgie, Gynäkologie, Radiologie, Onkologie, Pathologie, Pflege oder Physikalischer Medizin interdisziplinär eng zusammen, um Patientinnen eine individuell abgestimmte, wohnortnahe Betreuung zu bieten.