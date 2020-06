Vor Wasser-Volksabstimmung gehen die Wogen hoch

Die Zukunft der Wasserversorgungsanlage in Litschau, Bezirk Gmünd, ist zum politischen Streitthema geworden. Während die regierende Volkspartei eine Kostenexplosion bei der Instandhaltung befürchtet und deswegen einen Verkauf an die EVN favorisiert, ist die Opposition darüber erzürnt. SPÖ und Listenmandatare werfen Bürgermeister Otto Huslich vor, die teuerste Variante zu bevorzugen. Außerdem sei die Fragestellung für die Volksabstimmung am 9. Juni zu manipulativ, was Huslich aber anders sieht.