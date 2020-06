Liste lockt Langzeit-Stadtchef

Wahlkampf gegen den eigenen Ehrenobmann – das könnte der Badener ÖVP bei der kommenden Gemeinderatswahl blühen: Die Bürgerliste "Wir Badener" bietet dem populären Langzeit-Bürgermeister und Ehrenbürger August Breininger den ersten Listenplatz an. "Es braucht ein Team der besten Köpfe", begründet Jowi Trenner – das Herz der Liste. "Er soll die Führung der Stadt übernehmen", lässt Trenner keine Zweifel am Ziel in der VP-Hochburg.

Der Umworbene selbst schließt eine Kandidatur zumindest nicht aus: "Vor einer Entscheidung möchte ich die Situation der Stadt aber ganz genau analysieren." 2007 war der heute 70-Jährige nach 19 Jahren im Amt zurückgetreten. Es folgte das Zerwürfnis mit seiner Partei – schon 2009 hatte Breininger laut über eine Kandidatur mit eigener Liste nachgedacht. Fünf Jahre später will er sich erst einmal Zeit nehmen: "Ich wurde vom Angebot ja selbst völlig überrascht."

Am 17. Dezember müssen die Wahlvorschläge abgegeben werden, bis 29. Dezember könnte Breininger unter Umständen von der Bürgerliste noch nachnominiert werden. Diese Frist hat er sich im Gespräch mit Trenner auch ausbedungen, will "hineinhorchen" – in sich und die Bevölkerung. "Ich bin nicht mehr der Jüngste. Vielleicht sagen die Leute auch, ich soll im Kurpark meine Pension genießen."