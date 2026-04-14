Niederösterreich

Lindenhof: Warum eine Architektin, die nicht wegschauen will

Der Verkauf des Lindenhofs rückt näher. Elisabeth Schuh erzählt, warum sie sich für die Revitalisierung des Areals einsetzt.
Kristina Leitner
14.04.2026, 06:30

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Elisabeth Schuh steht vor einem der Pavillons der Parkanlage.

Am rot-weißen Schranken vorbei betritt Elisabeth Schuh den Lindenhof. Der Wind zerrt an ihren blondgesträhnten Haaren und lässt den offenen Mantel flattern, während sie den Wegen folgt, die sich durch die parkartige Anlage ziehen. Die Architektin ist eine der wenigen Menschen, die das mehr als vier Hektar große Areal in Eggenburg (Bezirk Horn) gelegentlich mit Erlaubnis der Eigentümerin betreten darf. Ein Umstand, den sie ändern möchte.

Wie der Lindenhof zu neuem Leben erwachen könnte

Die schmuckvollen Pavillons aus der Gründerzeit dienten lange Zeit als Erziehungsanstalt, später als Ausbildungsstätte für Lehrlinge. Seit 2013 hat die Stadt Wien, der die Liegenschaft gehört, keine Verwendung mehr für das Areal. Diesen Sommer soll sie verkauft werden.

Schuh passiert das Gelände beinahe täglich – auf dem Weg in die Arbeit, wenn sie ihre Kinder in die Schule bringt. Der Lindenhof liegt für sie nicht abseits, sondern mitten in ihrem Alltag. Als Initiatorin des Vereins "Zukunft Lindenhof" setzt sie sich zusammen mit den übrigen Mitgliedern für eine Revitalisierung der Anlage ein. Ein Konzept mit den Schwerpunkten Gesundheit, Wohnen und Kultur liegt bereits vor.

Eine bunte Skizze des Areals, am Computer gezeichnet.

Schuhs Nutzungskonzept für das leerstehende Lindenhof-Areal.

Die Gruppe arbeitet nun daran, eine Bietergemeinschaft zu formieren, um das Grundstück zu erwerben. Bis 15. Mai können sich Interessierte bei der Stadt Wien melden, um am geplanten Bietverfahren teilzunehmen. Der Mindestpreis liegt bei 4,35 Millionen Euro. Rund die Hälfte der benötigten Mittel sei bereits aufgebracht, sagt Schuh. Beteiligungen sind ab 5.000 Euro möglich, die Zeit werde jedoch langsam knapp.

Was sein könnte

Aufgewachsen ist Schuh in einem Dorf rund zwei Kilometer von Eggenburg entfernt. Sie erinnert sich an eine Zeit, in der die Stadtgemeinde deutlich belebter gewesen sei. "Es hat sogar ein kleines Hutgeschäft gegeben, da bin ich mit meiner Oma einkaufen gegangen", erzählt sie. "Es war florierend." Genau hier sieht Schuh auch das Potenzial des Lindenhofs: mehr Leben in den Ort zu bringen. Und vor allem auch: Optimismus.

Initiative in Eggenburg: Bürger wollen den „Lindenhof“ retten

"Es ist wichtig, das Areal zu beleben. Gerade in der heutigen Zeit", findet die Eggenburgerin. Die Zeiger würden auf Bestandsnutzung, Flächenrecycling und Klimaschutz stehen. Für Schuh ist das Projekt nicht nur fachlich, sondern auch persönlich relevant. "Man ist verantwortlich für die Dinge, die man tut. Aber man ist auch verantwortlich für die Dinge, die man nicht tut."

Noch sind die Bäume kahl, die Gebäude verwaist und die Wiesen leer, doch Schuh sieht nicht nur, was ist, sondern was sein könnte. Kinder, die begeistert durch den Park laufen. Gefüllte Parkbänke, Menschen im Gespräch. Der Lindenhof könnte in ihren Augen mehr als ein Projekt sein. Ein Ort, an dem Alltag passiert.

Horn
kurier.at  | 

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