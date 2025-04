Initiative in Eggenburg: Bürger wollen den „Lindenhof“ retten

„Die Stadt Wien hat der Stadtgemeinde angeboten, dass man es direkt kaufen kann“, erklärt die Eggenburger Architektin Elisabeth Schuh . Die Gemeinde zeigte großes Interesse und arbeitete gemeinsam mit Schuh an einem Nachnutzungskonzept.

Der geplante Kauf scheiterte, und ein Bieterverfahren soll eingeleitet werden. Die Architektin gründete daraufhin den Verein „Zukunft Lindenhof“, um sich weiterhin für den Erhalt der Anlage im Sinne der Gemeinde einzusetzen. Die Resonanz zu dem Verein und dem Vorhaben war durchaus positiv. „Es war mir nicht so bewusst, aber es gibt ganz viele, die zum Projektgebiet eine Verbindung haben“, erklärt Schuh.

Ein Herzensprojekt

Das Projekt ist der gebürtigen Eggenburgerin eine Herzensangelegenheit. „Man muss in Zukunft verantwortungsvoller mit dem Grund umgehen – vor allem, wenn es sich um so zentrale Flächen handelt“, betont Schuh. Das Gelände des Lindenhofs ist für sie nicht nur aufgrund der Architektur und Größe bedeutsam, sondern vor allem wegen seiner Lage. Diese sei ideal für eine Entwicklung der Stadt, denn das Areal habe alles, was man braucht.