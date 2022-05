Liftstart am Ötscher in ungewisse Zukunft

Redl berichtete aber auch über eher triste Fakten. Mit 70.000 Tagesliftgästen im vergangenen Winter sei man trotz Berücksichtigung der Corona-Last sehr weit hinter jenen rund 130.000 Tageskarten, die wirtschaftlich notwendig wären. Dazu kommt der Investitionsbedarf im zweistelligen Millionenbereich in Beschneiungskapazitäten und Pisten. Außerhalb der Liftgesellschaft gehe es um genügend gutes Personal und um rund 500 verfügbare Hotelbetten im qualitativ hochwertigen Segment, so Redl. „Was wir wollen, liegt auf der Hand. Im Herbst werden wir das neue Konzept vorlegen“, kündigte er an.