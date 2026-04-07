Lift-Panne in Pflegeheim in NÖ: Sieben Menschen eingeschlossen

Nach einem ruhigen Osterwochenende ist die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Wagram am Dienstag wieder ausgerückt – wenn auch nur kurz: In einem Pflegeheim in der niederösterreichischen Landeshauptstadt blieb ein Aufzug stecken, sieben Personen waren darin eingeschlossen.

Der Notruf wurde ordnungsgemäß ausgelöst. Da die zuständige Aufzugsfirma von „Gefahr in Verzug“ ausging, alarmierte sie zusätzlich die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich die Lage allerdings bereits entspannt.