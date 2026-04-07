Lift-Panne in Pflegeheim in NÖ: Sieben Menschen eingeschlossen
Nach einem ruhigen Osterwochenende ist die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Wagram am Dienstag wieder ausgerückt – wenn auch nur kurz: In einem Pflegeheim in der niederösterreichischen Landeshauptstadt blieb ein Aufzug stecken, sieben Personen waren darin eingeschlossen.
Der Notruf wurde ordnungsgemäß ausgelöst. Da die zuständige Aufzugsfirma von „Gefahr in Verzug“ ausging, alarmierte sie zusätzlich die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich die Lage allerdings bereits entspannt.
Ein Haustechniker hatte rasch reagiert und die eingeschlossenen Personen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr befreit. Für die Einsatzkräfte blieb somit nur noch die Kontrolle vor Ort – wenig später konnten sie wieder abrücken.
Gute Zusammenarbeit
Der Einsatz endete dennoch mit einem positiven Beigeschmack: Zwischen Feuerwehr und Pflegeheim-Personal wurde einmal mehr die gute Zusammenarbeit betont. Man kenne und schätze einander seit Jahren, hieß es.
Für einen kurzen Überraschungsmoment sorgte auch der St. Pöltner SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler. Er traf just in dem Moment ein, als die Feuerwehr bereits wieder einrücken wollte. Ob zufällig oder nicht – die Helfer nahmen es mit Humor.
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