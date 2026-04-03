A1 bei St. Pölten wird bis November generalsaniert

Mit bis zu 76.000 Fahrzeugen täglich – darunter rund 11.000 Lkw – zählt dieser Abschnitt zu den am stärksten frequentierten Strecken der Westautobahn. Die hohe Verkehrsbelastung macht eine umfassende Sanierung notwendig. Die Einrichtungsarbeiten für die Baustelle beginnen am 7. April um 19 Uhr und dauern voraussichtlich eine Woche.

Sämtliche Verkehrsführungen werden in den Nachtstunden umgestellt. Dabei kann es vereinzelt zu Sperren einzelner Fahrstreifen kommen, die jedoch ausschließlich in verkehrsarmen Zeiten erfolgen sollen.