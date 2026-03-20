Tauernstrecke: ÖBB-Bauarbeiten führen zu Wochenendsperre
Bundesbahnen führen Instandhaltungsarbeiten an Tunnels, Gleisen, Brücken und Oberleitungen durch.
Die ÖBB-Tauernstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Böckstein im Salzburger Pongau ist am kommenden Wochenende komplett gesperrt.
Von Freitag, 23.00 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, verkehren keine Züge. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.
Wie die ÖBB informierten, sind Wartungs-, Inspektions- und Erneuerungsmaßnahmen an zahlreichen Bauwerken vorgesehen, zudem stehen Pflegearbeiten entlang der Strecke zur Sicherung des Schutzwaldes und der Böschungen am Plan.
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