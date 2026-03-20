Tauernstrecke: ÖBB-Bauarbeiten führen zu Wochenendsperre

Die ÖBB-Tauernstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Böckstein im Salzburger Pongau ist am kommenden Wochenende komplett gesperrt.

Von Freitag, 23.00 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, verkehren keine Züge. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.