Salzburg

Tauernstrecke: ÖBB-Bauarbeiten führen zu Wochenendsperre

Bundesbahnen führen Instandhaltungsarbeiten an Tunnels, Gleisen, Brücken und Oberleitungen durch.
20.03.2026, 13:48

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Zug

Die ÖBB-Tauernstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Böckstein im Salzburger Pongau ist am kommenden Wochenende komplett gesperrt. 

Von Freitag, 23.00 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, verkehren keine Züge. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

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Wie die ÖBB informierten, sind Wartungs-, Inspektions- und Erneuerungsmaßnahmen an zahlreichen Bauwerken vorgesehen, zudem stehen Pflegearbeiten entlang der Strecke zur Sicherung des Schutzwaldes und der Böschungen am Plan.

kurier.at, Agenturen  | 

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