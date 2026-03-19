Bischofshofen: Straßensperre beendet wilde Verfolgungsjagd

Eine nächtliche Verfolgungsjagd durch das Bundesland Salzburg endete am Donnerstag in den frühen Morgenstunden mit der Festnahme zweier junger Männer.

Laut Polizeibericht wollte eine Streife gegen 1.30 Uhr in Wals einen Pkw ohne Kennzeichen kontrollieren. Der 19-jährige Lenker entzog sich allerdings dieser Anhaltung und ist geflüchtet. Mit ihm im Wagen, sein 17-jähriger Beifahrer, der, wie der Lenker, aus dem oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf kommt.

Wilde Verfolgung über zwei Autobahnen

Auf der Flucht haben die beiden zahlreiche Anhalteversuche der Polizei missachtet. Die Fahrt führte über die A1 und A10, wobei es laut Polizeibericht zu mehreren Geschwindigkeitsüberschreitungen kam. In Bischofshofen verließen die beiden die Autobahn und setzten ihre Fahrt auf der B311 in Richtung Zell am See fort. Im Bereich Grieß im Pinzgau gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Fahrzeug durch eine Straßensperre in eine Seitenstraße zu lenken.

Dort wurden die beiden Teenager um 2 Uhr festgenommen. Die Polizei Salzburg teilte mit, dass die Ermittlungen zu dem Fall weiterlaufen.