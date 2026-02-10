Verfolgungsjagd auf der A1: Lenker bei Altlengbach festgenommen

Den Einsatzkräften soll der Raser erstmals in Wels aufgefallen sein. Er soll, laut ORF, bei Markierungsarbeiten rechts an einem Streifenwagen vorbeigefahren sein, obwohl das nicht erlaubt ist. Seine Geschwindigkeit - die höher als erlaubt war -, soll er nicht reduziert haben.

Mit mehr als 200 km/h über die Autobahn

Teilweise soll er sogar mit mehr als 200 km/h auf der Westautobahn unterwegs gewesen sein. Polizeieinheiten aus Ober- und Niederösterreich sollen versucht haben, den Raser zu stoppen - ohne Erfolg. Er widersetzte sich den Anhalteversuchen und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit mehreren Streifen- sowie Zivilfahrzeugen, wie der ORF weiter berichtet.