Niederösterreich

Verfolgungsjagd auf der A1: Lenker bei Altlengbach festgenommen

Ein silbernes Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht auf einer Straße vor einem Gebäude.
Zeitweise war der Raser mit mehr als 200 km/h unterwegs. Erst nach 160 Kilometern Verfolgungsjagd ließ er sich stoppen.
10.02.26, 10:16

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Auf der Westautobahn (A1) kam es Montagabend zu einer Verfolgungsjagd: Wie der ORF online berichtet, raste ein 29-jähriger Lenker aus Deutschland von Oberösterreich kommend rund 160 Kilometer über die Autobahn, erst bei Altlengbach im Bezirk St. Pölten konnte er gestoppt werden.

Pkw-Lenker raste mit 236 km/h über A2 in Niederösterreich

Den Einsatzkräften soll der Raser erstmals in Wels aufgefallen sein. Er soll, laut ORF, bei Markierungsarbeiten rechts an einem Streifenwagen vorbeigefahren sein, obwohl das nicht erlaubt ist. Seine Geschwindigkeit - die höher als erlaubt war -, soll er nicht reduziert haben. 

Mit mehr als 200 km/h über die Autobahn

Teilweise soll er sogar mit mehr als 200 km/h auf der Westautobahn unterwegs gewesen sein. Polizeieinheiten aus Ober- und Niederösterreich sollen versucht haben, den Raser zu stoppen - ohne Erfolg. Er widersetzte sich den Anhalteversuchen und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit mehreren Streifen- sowie Zivilfahrzeugen, wie der ORF weiter berichtet.

Kein Führerschein, falsche Kennzeichen, 142 km/h: Polizei verhaftete 22-Jährigen

Raser wurde festgenommen

Der Pkw wurde bei der Verfolgungsjagd beschädigt, ebenso wie Polizeifahrzeuge. Erst bei Altlengbach konnte er von einem Großaufgebot an Beamten gestoppt werden. Der 29-Jährige wurde festgenommen. Wie der ORF weiter berichtet, befindet sich der Raser derzeit im Polizeianhaltezentrum in Linz und soll am Vormittag einvernommen werden. 

Warum der Mann vor der Polizei geflüchtet ist, ist noch unklar.

Mehr zum Thema

St. Pölten
kurier.at, safran  | 

Kommentare