Pkw-Lenker raste mit 236 km/h über A2 in Niederösterreich
Führerschein und Wagen sind vorläufig weg. Anzeigen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde werden folgen.
Mit 236 anstatt der erlaubten 130 km/h ist ein 22-Jähriger in der Nacht auf Montag mit einem Pkw über die Südautobahn (A2) im Raum Wiener Neustadt gebrettert.
Dem Raser aus dem Bezirk Tulln wurde nach Polizeiangaben der Führerschein vorläufig abgenommen, sein Wagen wurde beschlagnahmt. Anzeigen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde werden folgen.
