Niederösterreich

Pkw-Lenker raste mit 236 km/h über A2 in Niederösterreich

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.
Führerschein und Wagen sind vorläufig weg. Anzeigen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde werden folgen.
09.02.26, 17:07

Mit 236 anstatt der erlaubten 130 km/h ist ein 22-Jähriger in der Nacht auf Montag mit einem Pkw über die Südautobahn (A2) im Raum Wiener Neustadt gebrettert.

137 km/h im Ortsgebiet: Raser in NÖ kämpfte um Motorrad

Dem Raser aus dem Bezirk Tulln wurde nach Polizeiangaben der Führerschein vorläufig abgenommen, sein Wagen wurde beschlagnahmt. Anzeigen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde werden folgen.

