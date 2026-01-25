Kein Führerschein, falsche Kennzeichen, 142 km/h: Polizei verhaftete 22-Jährigen

Samstagfrüh haben es die Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien mit einem Raser auf der Reichsbrücke (Wien-Donaustadt) aufgenommen. Der Pkw war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Als ihn die Polizei anhalten wollte, stieg er weiter ins Gas und erreichte eine Spitzengeschwindigkeit von 142 km/h.

Zudem stellte die Polizei fest, dass die Kennzeichen gar nicht zu diesem Fahrzeug gehörten. Auf der Erzherzog-Karl-Straße wollte der Lenker in die Argonautenstraße einbiegen. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit kam er ins Schleudern und der Wagen touchierte sowohl den Randstein als auch ein Verkehrsschild. Die Beamten hielten das Fahrzeug in der Promenadestraße an.

Kein Führerschein und falsche Kennzeichen

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 22-Jährige ohne Lenkerberechtigung hinterm Steuer saß, weil ihm diese bereits entzogen worden war. Die Kennzeichen für den Wagen hatte der junge Mann vom Fahrzeug seines Vaters abmontiert, denn auch diese waren ihm bereits entzogen worden.