Liese Prokop: Wegbereiterin für Frauenpolitik wäre heute 85

Am 27. März hätte Liese Prokop ihren 85. Geburtstag gefeiert. Die frühere Innenministerin und Landeshauptmann-Stellvertreterin (ÖVP) gilt als eine der prägendsten Persönlichkeiten der niederösterreichischen Landespolitik.

„Liese Prokop hat in der Jugend-, Familien- und Sozialpolitik in Niederösterreich große Spuren hinterlassen und auch in der Kulturlandschaft richtungsweisende Schritte gesetzt. Ihre Verdienste um unser Bundesland und ihre Menschlichkeit bleiben unvergessen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

„Konsequent ihren Weg gegangen“

Prokop setzte vor allem viele Projekte um, die die Gleichstellung von Frauen betrafen. In ihre Amtszeit fallen unter anderem die Einrichtung des NÖ Frauenreferats, die Schaffung des Gleichbehandlungsgesetzes des Landes Niederösterreich sowie die Einrichtung von Gleichbehandlungskommissionen. „Sie ist auch bei Gegenwind konsequent ihren Weg gegangen und hat die Anliegen der Frauen stets im Blick behalten“, so Mikl-Leitner.

Als Zeichen der Anerkennung wurde 2007 der Liese-Prokop-Frauenpreis ins Leben gerufen.