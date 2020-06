Letztes Geleit für den kleinen Berk

Sie kamen von nah und fern, um sich vom kleinen Berk zu verabschieden. Das bewegende Schicksal des Achtjährigen, der am Freitag in der Volksschule St. Pölten-Wagram von seinem eigenen Vater erschossen wurde, sorgte am Dienstag für einen riesigen Menschenauflauf auf dem Gemeindefriedhof in St. Georgen.

In einem Autokonvoi mit Polizeibegleitung wurde der Leichnam des Buben zuerst vom Krankenhaus zum Alevitischen Kulturzentrum gebracht, wo gegen 13 Uhr eine Trauerfeier stattfand. Dann ging es etwa 15 Kilometer weiter zum Gemeindefriedhof nach St. Pölten-St. Georgen. Neben der türkischen Community waren auch Lehrer der Volksschule vor Ort, die ihren Schüler bei strahlendem Sonnenschein auf seinem letzten Weg begleiteten. Insgesamt trauerten mehr als 150 Menschen um den Achtjährigen.

Gemäß der muslimischen Tradition wurde der Leichnam nicht in einem Sarg, sondern nur in ein Tuch eingewickelt begraben. Dazu wurde eine Sure aus dem Koran gesungen. Die Be­troffenheit stand allen ins Gesicht geschrieben, die Angehörigen weinten bitterlich. Die Polizei schirmte das Areal ab, damit die Trauergäste unter sich bleiben konnten.

Während Berk zu Grabe getragen wurde, liefen in der Volksschule die Vorbereitungen für den ersten Schultag nach der schrecklichen Bluttat. "Die Lehrer haben sich am Dienstag mit einer Psychologin zusammengesetzt, um zu besprechen, wie man das Geschehene mit den Kindern am besten verarbeiten kann", berichtet Direktor Christian Waka.