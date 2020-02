Letzte Tage der Kindheit: Erwachsenwerden als Königsdrama

Der Narr (Alexander Lippitsch) und die Statue ( Roman Kornfeld), die beiden anderen Figuren im Titel, zeigen sehr deutlich, wohin die Reise in die Erwachsenenwelt gehen kann. „Die Statue ist die düsterste Figur im Stück, sie ist die absolute Resignation und die Abkehr von allem was kindlich ist. Der Narr ist erwachsen und in die Welt integriert, aber immer noch ein Kind im Kopf und kommt nur mit der Welt klar, weil er verrückt ist“, erzählt Dorigatti weiter. „Ich habe das Gefühl, wir driften in unserer Gesellschaft immer mehr in eine Richtung, die es gar nicht nötig hat, dass so ein Mensch träumt oder Kind ist.“

An Träumen mangelt es Dorigatti selbst freilich nicht, von Älteren lässt er sich nicht entmutigen. Sein Geheimrezept: Eine Portion Humor und vor allem ehrliche Begeisterung und volles Engagement für das, was er tut. Daran angelehnt ist auch die Botschaft des Stücks: „Lasst euch nicht entmutigen und verhärten von dieser Welt und lasst euch nicht in das System integrieren, wenn ihr spürt, dass es für euch nicht richtig ist.“

Auf der Bühne stand Nico Dorigatti zum ersten Mal in der Volksschule, später in mehreren Schultheatergruppen und im Ensemble des Theaters im Neukloster in Wiener Neustadt. Seiner Passion will er auch beruflich nachgehen: Für die nächsten Jahre geht es für ihn aufs Max Reinhardt Seminar in Wien. Er hat ein klares Anliegen: „Ich will den Leuten Geschichten erzählen, die es wert sind, erzählt zu werden. Ich bemühe mich, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und Momente einzufangen, wo man spürt: Da brennt ein Mensch mit ganzem Herzen für das Leben selber.“