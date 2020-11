Lehrerin: „Mir wird das Lachen der Kinder fehlen“

Montag, 10 Uhr morgens. Im niederösterreichischen Langenzersdorf sind die Parkplätze verschiedener Geschäfte voll. Bereits beim Eintreten in einen Baumarkt sind lange Schlangen an den Kassen und bei der Information zu sehen. Die Menschen sind besorgt, möchten sich für den neuerlichen Lockdown, der am Dienstag um 0 Uhr in Kraft tritt, rüsten.

Der Handel muss dann für knapp drei Wochen schließen. Es gibt nur wenige Ausnahmen. So dürfen der gesamte Lebensmittelhandel, die Drogeriemärkte, Banken, Post, sowie KFZ- und Fahrradwerkstätten geöffnet bleiben. Eine dieser Fahrradwerkstätten ist der BikeStore Wien Nord in Langenzersdorf. Geschäftsführer Norbert Bisko freut sich über einen verstärkten Andrang seitens der Kunden. „Es war schon am Samstag wesentlich mehr los, so auch heute. Es rufen aber auch viele besorgte Kunden an und fragen, wie es mit unserem Geschäft weitergeht“.