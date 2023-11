Antisemitische Entgleisung: Lehrer aus NÖ wurde suspendiert

Evangelischer Religionsunterricht findet mangels Interesse keiner mehr statt. Wegen der großen Zahl an Teilnehmern für den Islamischen Religionsunterricht würde es dafür aber an Lehrkräften und Stunden mangeln. Ob die antisemitischen Äußerungen im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen in Nahost und dem Überfall der Hamas auf Israel zu tun hatten, wollte von den Beteiligten niemand beantworten. Die Schule selbst ließ eine Anfrage des KURIER unbeantwortet.

Laut Bildungsdirektion verspüre man aktuell keinen Anstieg von Antisemitismus in den Schulen des Bundeslandes. Mit eigenen Workshops zur Extremismusprävention soll aber künftig in Schulen auf Sensibilisierung und Aufklärung gesetzt werden.

Ein neues Projekt von Innen- und Bildungsministerium ist in der Vorwoche in St. Pölten vorgestellt worden. Eine österreichweite Ausrollung ist 2024 geplant. Präventionsbeamte der Polizei kommen dabei im Rahmen der Workshops in die Schulen um mit den Jugendlichen zu arbeiten.

