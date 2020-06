Lautstarker Protestzug von Asylwerbern

30 Polizisten waren während der Demonstration, die sich nach etwa einer Stunde auflöste, im Einsatz. Im Innenministerium will man den Vorfall nicht überbewerten. "Die Betreuung in Traiskirchen läuft trotz der großen Zahl an Asylwerbern professionell", erklärt dazu Sprecher Karl-Heinz Grundböck, "nach so einem Vorfall ist es wichtig, die Situation zu beruhigen und nicht weiter aufzuheizen."

Das Lager ist mit 1500 Flüchtlingen nach wie vor überbelegt. 480 sollten es nach einer Vereinbarung zwischen Innenressort und Landeshauptmann Erwin Pröll ja nur sein. "Die Länder sind nach wie vor säumig mit der Übernahme von Asylwerbern", meint Grundböck. Der Bund habe in den letzten Wochen sieben neue Unterkünfte bereitgestellt, um die Situation zu entlasten.

Für Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler ( SPÖ) zu wenig. Er macht einmal mehr das Innenministerium für die Missstände verantwortlich – und kündigt einmal mehr auch Proteste an: "Uns in Traiskirchen reicht es jedenfalls." Drohungen, die man im Ministerium nicht kommentieren will.