Laufen, Radfahren und Schwimmen: In 31 Tagen um die Welt

Von Astrid Mörk

„GeMAInsam um die Welt“ lautet das Motto eines einzigartigen Projektes. Das Ziel ist es am Viehofner See in St. Pölten die Strecke einer Erdumrundung zurücklegen – zusammen und innerhalb eines Monats. Das sind insgesamt 40.075 Kilometer die durch Schwimmen, Radfahren und Laufen zurückgelegt werden sollen.