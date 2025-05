Weinviertel setzt auf Alltagsradfahren: Neue Umfrage soll Inputs liefern

„Uns interessiert, wie die Menschen das Radfahren im Alltag erleben“, erklärt Christian Frank , Obmann der LEADER-Region Weinviertel Ost. Aus diesem Grund wurde eine Umfrage gestartet, um das Wissen und die Erfahrungen der Bevölkerung zu erfassen. Die Ergebnisse sollen in zukünftige Planungen der Radinfrastruktur einfließen. Dazu zählen die Auswahl sicherer Routen , neue Verbindungen sowie ergänzende Maßnahmen wie Abstellmöglichkeiten und Beschilderungen . Der Fokus liegt dabei auf den Bezirken Gänserndorf, Mistelbach und der Gemeinde Ernstbrunn im Bezirk Korneuburg.

Gesucht werden Menschen im Weinviertel, die regelmäßig mit dem Rad unterwegs sind. Bis zum 18. Mai kann an der Umfrage teilgenommen werden. Sie ist anonym, dauert nur wenige Minuten und ist online und somit bequem von zu Hause aus durchführbar. Im Rahmen der Umfrage gibt es auch ein Gewinnspiel: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird am Ende ein E-Bike vom RadWerk Poysdorf verlost. Am Ende der Umfrage können Interessierte ihre Kontaktdaten angeben – selbstverständlich getrennt von den Umfrageergebnissen.