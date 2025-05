Wie es zu Lastkrafttheater kam und welche Idee dahinter steckt

Kennengelernt haben sich die beiden Schauspieler bei dem Stück „Frühlingserwachen“. Dabei erwachte die Idee: „Es wäre doch toll, mit einem Lkw durch die Lande zu ziehen.“ Was gut und einfach klang, in der Realität aber schwer umzusetzen war. Es setzte etliche Absagen, bis die beiden auf Karl Gruber stießen. Der Chef eines Transportunternehmens hatte nicht nur das passende Gefährt, sondern als begeisterter Laienschauspieler auch die Liebe zum Theater. 2013 setzte sich das Lastkrafttheater zum ersten Mal in Bewegung.

Derzeit ist man wieder auf Achse. Mehr als 30-mal macht der, wie immer seit 2013 von Karl Gruber gelenkte, Lkw in einer NÖ-Gemeinde Halt, öffnet die Ladefläche und die Show kann beginnen. Heuer steht „Pension Schöller“ auf dem Programm. Ein klassisch-zeitloses Verwirrspiel um ein hochaktuelles Thema: Wer oder was ist eigentlich normal? „Wir brauchen laute Komödien, die für Plätze geeignet sind. Es soll aber kein Klamauk sein, sondern ein Stück mit einer Botschaft“, erklären Czifer und Mayerhofer.

Die Lkw-Bühne sei etwas ganz Besonderes. Schon allein wegen ihrer überschaubaren Größe, der technischen Möglichkeiten, die Zuschauer sind mitten im Geschehen. Theater pur, also. „Man ist immer mit einem Ohr am Publikum.“ Was Besondere ist auch, dass jedes Jahr andere Schauspieler mitwirken, man bei jedem Auftritt in einem anderen „Theater“ spielt. „Wir haben jeden Tag Premiere“, sagt Max Mayerhofer dazu. Probleme, ein Ensemble zu finden, habe man nie. Obwohl die Tour durchaus anstrengend ist. „Wir fahren schließlich jedes Jahr rund 6.000 Kilometer durch das ganze Land“, sagt Czifer.