Lastkrafttheater: Die Pawlatschenbühne im Lkw

Einst zogen Komödianten mit ihrem Planwagen von Stadt zu Stadt. David Czifre und Max Mayerhofer stellten sich vor sechs Jahren dann die Frage: „Wie können diese alten Pawlatschentheater in das 21. Jahrhundert übertragen werden?“ Die Lösung war ein Lkw. Die Plane ist der Vorhang, die Ladefläche die Bühne und die Intendanten sind zugleich Schauspieler und Bühnenarbeiter.

„Wir wollen zeigen, dass der Lkw nicht nur Güter zu den Menschen bringt, sondern auch Kultur. Das Fahrzeug wird zum kulturellen Nahversorger“, erklärt Czifre den Hintergedanken. Außerdem sei es -sparend, wenn das Theater zu den Menschen kommt und nicht alle Menschen zum Theater fahren.

Am 26. April startet das Theater in die neue Saison. Die Auftakt-Vorstellung findet in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) statt. Dann fährt das Lastkrafttheater durch die Steiermark, Wien und Niederösterreich. In Niederösterreich gibt es insgesamt 21 Vorstellungen. „Großer Fokus wird auf Orte gelegt, die selbst kein Theater haben“, sagt Mayerhofer. „Obwohl wir schon seit sechs Saisonen unterwegs sind, entdeckt man noch immer Neues“, freut sich Czifre. Gezeigt werden dieses Mal zwei Einakter von Arthur Schnitzler in der Collage „Davor/Danach – Lieben und Lachen in der guten, alten Zeit“.