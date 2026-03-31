Langenzersdorf: Sommer-Events fallen nach Cyberattacke ins Wasser

Noch kann ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser keine Summen nennen. Fakt ist aber: Nach einem Cyberangriff Ende Februar muss die Marktgemeinde Langenzersdorf viel Geld in die Hand nehmen, um die Systeme wieder zum Laufen zu bringen. So viel, dass laut noe.orf.at nun auch zwei beliebte Veranstaltungen – die „Schlagernacht am See“ und das „Seeschlacht Open Air“ abgesagt werden mussten.

„Wir haben diese Events im Hinblick auf die budgetäre Lage vorsichtshalber abgesagt“, bestätigt Arbesser im KURIER-Gespräch. Zwar seien alle Computer der Gemeindeverwaltung überprüft und bereinigt worden, auch das Netzwerk wurde wieder neu aufgebaut. Dennoch liege der Teufel im Detail: „95 Prozent der Probleme sind behoben, aber es ist noch immer nicht klar, was die Ursache für den Angriff war“, erklärt Arbesser.

Mehr Sicherheit

Der Angriff fand in der Nacht von 26. auf den 27. Februar statt. Nichts ging mehr im Gemeindeamt, das Bürgerservice musste geschlossen werden und war nur noch telefonisch erreichbar. Sofort wurde die Polizei informiert.

Mithilfe einer spezialisierten IT-Sicherheitsfirma wurden die Systeme gesichert, die Computer neu aufgesetzt sowie das Netzwerk wiederaufgebaut. Nach dem bisherigen Wissensstand gibt es keine Hinweise auf einen Missbrauch der Daten.