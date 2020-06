Landwirt vom eigenen Traktor überrollt

Arbeitsunfall – Schwerste Verletzungen erlitt ein 63-jähriger Landwirt am Freitag gegen fünf Uhr Früh in Martinsberg, Bezirk Zwettl.

Der Mann hatte in seinem Hof Grünfutter abladen wollen und dazu eine Zapfwelle angekoppelt, über die das Transportwerk angetrieben werden sollte.

Um die Maschine in Betrieb zu nehmen, startete der Mann den Traktor, ohne aufzusteigen. Er hatte allerdings übersehen, dass noch der zweite Gang eingelegt war. Während sich moderne Traktoren vielfach nicht starten lassen, wenn ein Gang eingelegt ist, gibt es bei älteren Modellen – so wie in diesem Fall – keine derartige Sicherung.

Der Traktor machte beim Starten einen Satz und überrollte den Mann. Seine Frau, die im Stall beschäftigt war, hörte ein ungewöhnliches Geräusch. Als sie Nachschau hielt, fand sie den schwer Verletzten.

In der selben Gemeine verletzte sich ungefähr zur gleichen Zeit ein Mitarbeiter einer Fleischerei. Beim Austauschen von Messern einer Wurstmaschine schnitt er sich eine Fingerkuppe ab. Er trug keine Schutzhandschuhe.