Landtagswahl: SPÖ setzt weiter voll auf Franz Schnabl

Die Landtagswahl soll zwar erst Anfang 2023 über die Bühne gehen, die SPÖ NÖ stellte aber bereits jetzt die Weichen. „Der Landesparteivorstand hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig die Designierung von Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl zu einer weiteren Periode als Landesparteivorsitzender der SPÖ NÖ und zum Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl beschlossen“, so der Sprecher der Antragsprüfungskommission, Nationalrat Andreas Kollross am Montagabend. Schnabl habe in den vergangenen Jahren an der Spitze der niederösterreichischen Sozialdemokratie inhaltlich wichtige Pflöcke eingeschlagen, so der Tenor der Landesparteivorstandsmitglieder. Schnabl habe auch die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien im Landtag intensiviert. Kritik wurde als kleiner Vorgeschmack auf den Wahlkampf an der ÖVP geübt.