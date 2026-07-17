Projekt in NÖ: Alte Landtagssessel werden zu Taschen
Im Landtagssaal in St. Pölten wird derzeit kräftig umgebaut. Bis der Sitzungssaal in gut einem Jahr wieder von den Abgeordneten genutzt werden kann, entsteht nicht nur mehr Barrierefreiheit – auch auf Nachhaltigkeit wird Wert gelegt.
So werden die rund 30 Jahre alten Abgeordnetensessel nicht ersetzt, sondern generalsaniert. Das bisherige grüne Leder wird dabei durch einen neuen Bezug ersetzt. Weggeworfen wird das alte Material allerdings nicht.
Auf Initiative von Lisa Minihold-Pipp vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des Landes wird das Leder weiterverarbeitet. Gemeinsam mit den Geschützten Werkstätten St. Pölten entstehen daraus verschiedene Alltagsgegenstände wie Stiftetaschen, Laptoptaschen und andere Lederartikel.
„Einzigartige Produkte“
„Das rund 30 Jahre alte Leder befindet sich nach wie vor in einem guten Zustand und soll daher nachhaltig weiterverwendet werden. So entstehen aus einem Material, das fast drei Jahrzehnte Landesgeschichte begleitet hat, einzigartige Produkte“, sagt Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) bei einem Besuch in der Geschützten Werkstätte.
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