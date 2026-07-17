Projekt in NÖ: Alte Landtagssessel werden zu Taschen

Im Landtagssaal in St. Pölten wird derzeit kräftig umgebaut. Bis der Sitzungssaal in gut einem Jahr wieder von den Abgeordneten genutzt werden kann, entsteht nicht nur mehr Barrierefreiheit – auch auf Nachhaltigkeit wird Wert gelegt.

So werden die rund 30 Jahre alten Abgeordnetensessel nicht ersetzt, sondern generalsaniert. Das bisherige grüne Leder wird dabei durch einen neuen Bezug ersetzt. Weggeworfen wird das alte Material allerdings nicht.