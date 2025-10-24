Landtag beschließt die Entrümpelung von 33 Landesgesetzen in NÖ

Mit einem Mehrheitsbeschluss wurde am Donnerstag im Landtag das Deregulierungsgesetz beschlossen, das somit mit 1. Jänner 2026 in Kraft treten kann. Die beiden Regierungsparteien ÖVP und FPÖ, sowie Neos und in Teilen auch die SPÖ stimmten dafür, die Grünen dagegen.

Man wolle Niederösterreich zur schnellsten Landesverwaltung in Europa machen. Mit dem Deregulierungsgesetz vereinfache man jedes sechste aller aktuell mehr als 180 Landesgesetze, kommentierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Klubobmann Kurt Hackl, beide ÖVP, den Beschluss. Behördenwege würden dadurch schneller und bürgernäher. Weiters gehe man „in einigen Bereichen tief in die Materie hinein, um Amtswege zu reduzieren“, hieß es.