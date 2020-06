Landhausviertel kurzzeitig evakuiert

Feueralarm ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr kurz nach einer Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion in St. Pölten ausgelöst worden. Mehrere umliegende Häuser im Landhausviertel wurden evakuiert, rund 150 Menschen mussten die Gebäude verlassen.

Ein Glimmbrand in einem Technikraum hatte den Alarm ausgelöst. Trotz der starken Rauchentwicklung gab es keine Verletzten. Die Menschen konnten kurze Zeit später wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.