Landestheater NÖ präsentiert neue Spielzeit ab Herbst

Marie Rötzer ist designierte Leiterin des Theater an der Josefstadt in Wien ab der Spielzeit 2026/2027.

Rötzers Antworten darauf im Spielzeitheft: „Theater kann nicht die Welt retten und es kann uns auch keine Glücksversprechen geben, aber es kann uns mit spielerischer Fantasie und Kreativität unterstützen, Utopien zu entwickeln. Das Theater erschafft uns eine Parallelwelt, in der wir wie durch ein Brennglas komplexe Verhältnisse besser verstehen können. Und Theater kann krisensichere Brücken für Menschlichkeit und Solidarität bauen.“

Premieren

Welche Rolle Macht und Manipulation spielen, will das Landestheater mit seiner Auswahl der Stücke zeigen. So steht Kafkas „Das Schloss“ über machtbesessene Bürokraten, für die Bühne adaptiert von Regisseur Gernot Grünewald, auf dem Programm (Premiere am 27. September). In Tschechows Stück „Die Möwe“ verschließt sich eine Gesellschaft von Schauspielern, Schriftstellern und Privatphilosophen in einer Art Kulturblase vor der Wirklichkeit (Premiere am 28. November).

Jonathan Heidorn wird George Orwells politische Parabel „Animal Farm“ in der Theaterwerkstatt in Szene setzen (Premiere am 24. Jänner). Die junge Regisseurin Mira Stadler widmet sich der wiederentdeckten Dramatikerin Maria Lazar, die mit „Der blinde Passagier“ eine Geschichte über Zivilcourage im Nationalsozialismus geschrieben hat (13. März). Leander Haußmann, der bekannte Theater- und Filmregisseur, wird in einer Koproduktion mit dem Theatersommer Haag „Die eingebildete Kranke“ mit Ursula Strauss in der Titelrolle auf die Bühne bringen. Mit diesem Stück wird die Spielzeit im Landestheater eröffnet.