1,4 Millionen Euro veruntreut: Täterin blieb jahrelang unbemerkt

Die Angeklagte redet gar nicht erst um den heißen Brei herum. Sie habe Rache üben wollen, erzählt sie bei der Verhandlung im Landesgericht Korneuburg. „Es gab keine Regeln. Und irgendwann habe ich mir gedacht: Jetzt nehme ich mir auch was.“ Über zehn Jahre lang hat die 50-Jährige, die bei einem wissenschaftlichen Institut beschäftigt war, in die eigene Tasche gewirtschaftet. Sei es durch Überweisungen auf ihr Konto, eingelöste Schecks oder mehr als 850 Bestellungen über das Amazon-Konto der Einrichtung. 1,4 Millionen Euro sollen auf diese Weise zusammengekommen sein – Geld, dessen Fehlen bis 2022 völlig unbemerkt blieb.

„Die Arbeitssituation hat mich psychisch zerstört“, schildert sie. Sie spricht von prekären Arbeitsverhältnissen. Unzählige Arbeitsstunden, eine hohe Verantwortung und ihre Rolle als Vertrauensperson für die Beschäftigten hätten sich auf ihre Gesundheit geschlagen. „Ich litt unter einem starken Burn-out und habe mehrmals an Selbstmord gedacht“, erzählt sie. Hinzu kam, dass sie nach einem Besuch in Las Vegas eine Spielsucht entwickelt habe, die sie mittlerweile aber überwinden konnte. So ist von dem Geld, das sie für sich abgezweigt hatte, nichts übrig geblieben; die 50-Jährige verspielte es im Online-Casino. Ungereimtheiten „Sie ist keine Kriminelle. Spielsucht ist eine Krankheit und ein klarer Milderungsgrund“, argumentierte daher ihre Verteidigerin. Außerdem sei ihre Mandantin geständig und bisher unbescholten. Dennoch tauchten im Rahmen der Vernehmung Ungereimtheiten in der Version der 50-Jährigen auf. „Warum sind Sie am Institut geblieben, wenn die Arbeit dort so unzumutbar war?“, hinterfragte die Richterin. „Ich habe mich den Wissenschaftern verbunden gefühlt“, so die Angeklagte. Von den chaotischen Zuständen, die in Sachen Finanzen am Institut geherrscht haben sollen und sie jede Hemmung vergessen ließ, wollten die Zeugen in dem Fall allerdings nichts wissen.