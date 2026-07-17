Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

180 Praktikanten und Praktikantinnen im Landesdienst

Rund 180 junge Menschen sammeln im Sommer im NÖ Landesdienst Berufserfahrung. Schülerinnen, Schüler und Studierende lernen dabei die Aufgaben der Landesverwaltung kennen und gewinnen erste Einblicke in die Arbeitswelt.
17.07.2026, 17:41

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Landehauptfrau Johanna Mikl-Leiter begrüßt die ersten Praktikantinnen..

Die Sommerbeschäftigung sei ein wichtiger Baustein der Nachwuchsförderung und der Personalentwicklung des Landes Niederösterreich. „Sie bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Interessen und Stärken in der Praxis zu entdecken und wertvolle Erfahrungen für ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg zu sammeln. Gleichzeitig können wir ihnen zeigen, wie vielfältig, sinnstiftend und abwechslungsreich die Arbeit im NÖ Landesdienst ist“, so Personalchefin Verena Krammer.

Johanna Mikl-Leitner und Personalchefin Verena Krammer (re.) mit den Nachwuchskräften.

Johanna Mikl-Leitner und Personalchefin Verena Krammer (re.) mit den Nachwuchskräften.

Hitze am Arbeitsplatz: Warum „hitzefrei“ so schwierig ist

Die Ferialbeschäftigung ist damit zugleich eine wichtige Investition in die Fachkräfte von morgen und stärkt nachhaltig die Arbeitgeberattraktivität des Landes Niederösterreich. „Viele ehemalige Ferialarbeitnehmerinnen und Ferialarbeitnehmer entscheiden sich später für eine Ausbildung oder eine berufliche Laufbahn im Landesdienst. Gleichzeitig profitieren auch unsere Dienststellen vom Engagement, von neuen Ideen und frischen Blickwinkeln der jungen Menschen. Das ist eine echte Win-win-Situation – für die Jugendlichen ebenso wie für den NÖ Landesdienst“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Warum man einen Ferialjob nicht kündigen kann und trotzdem gehen darf

„Wer jungen Menschen Verantwortung überträgt und ihnen Perspektiven eröffnet, investiert in die beste Zukunft unserer Kinder und unseres Landes“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Johanna Mikl-Leitner Niederösterreich
kurier.at, ehi  | 

Kommentare