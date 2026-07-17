180 Praktikanten und Praktikantinnen im Landesdienst

Die Sommerbeschäftigung sei ein wichtiger Baustein der Nachwuchsförderung und der Personalentwicklung des Landes Niederösterreich. „Sie bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Interessen und Stärken in der Praxis zu entdecken und wertvolle Erfahrungen für ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg zu sammeln. Gleichzeitig können wir ihnen zeigen, wie vielfältig, sinnstiftend und abwechslungsreich die Arbeit im NÖ Landesdienst ist“, so Personalchefin Verena Krammer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NLK Burchhart Johanna Mikl-Leitner und Personalchefin Verena Krammer (re.) mit den Nachwuchskräften.

Die Ferialbeschäftigung ist damit zugleich eine wichtige Investition in die Fachkräfte von morgen und stärkt nachhaltig die Arbeitgeberattraktivität des Landes Niederösterreich. „Viele ehemalige Ferialarbeitnehmerinnen und Ferialarbeitnehmer entscheiden sich später für eine Ausbildung oder eine berufliche Laufbahn im Landesdienst. Gleichzeitig profitieren auch unsere Dienststellen vom Engagement, von neuen Ideen und frischen Blickwinkeln der jungen Menschen. Das ist eine echte Win-win-Situation – für die Jugendlichen ebenso wie für den NÖ Landesdienst“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.