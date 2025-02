Schwarz-blaue Klausur in NÖ: Was hinter den Kulissen passierte

Dazu muss man wissen, dass es in Niederösterreich (und in Oberösterreich) nach wie vor das Proporzsystem gibt. Das heißt, dass die Stimmenstärke der Parteien auch darüber entscheidet, wer in der Landesregierung sitzt. Aber um Entscheidungen im Landtag treffen zu können, sind ÖVP und FPÖ nicht auf die Unterstützung der Sozialdemokraten angewiesen.

In Sachen Sparen wurden den Journalisten allerdings nur ein paar Häppchen präsentiert: weniger Dienstreisen durch verstärkte Digitalisierung und eine Neuorganisation der Gebietsbauämter. Man kann annehmen, dass die dicken Brocken noch kommen werden.

Über die wichtigsten Punkte, die bei dieser Klausur besprochen wurden, hat der KURIER bereits berichtet. Es soll härtere Strafen für Integrationsunwillige geben, zudem ist man bemüht, in der Landesverwaltung zu sparen.

Kein Wort verloren Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) interessanterweise über die geplante Spitalsreform. Dabei sollen bereits am 24. März die Entscheidungen der Experten präsentiert werden. Ob tatsächlich Krankenhäuser geschlossen werden, ist noch unklar. Eine Neuorganisation steht jedenfalls an, die Inhalte bleiben weiterhin „streng geheim“.

Kräftig zu Wort meldeten sich bei dem Polit-Treffen in Tulln die Sozialpartner. Für die Wirtschaftskammer war Präsident Wolfgang Ecker vor Ort, für die Arbeiterkammer Markus Wieser, für die Industrie Kari Ochsner und für das AMS Sandra Kern.

Ruf nach Bürokratieabbau

Von den Vertretern vielen recht deutliche Worte über die schwierige wirtschaftliche Lage und dass ein Bürokratieabbau rasch passieren müsse. Betont wurde aber auch, dass Niederösterreich weiterhin ein gewisses Maß an Zuwanderung brauche, weil der Arbeitskräftemangel nach wie vor akut sei. Nach Dienstschluss saßen Politiker von ÖVP und FPÖ übrigens noch einige Stunden in einem Wirtshaus im Bezirk Tulln zusammen. Die Chemie zwischen Schwarz und Blau dürfte also passen.

Neuer LGA-Vorstand präsentiert

Bernhard Kadlec wird neues Vorstandsmitglied der Landesgesundheitsagentur (LGA). Der aktuelle Kaufmännische Direktor des Uniklinikums St. Pölten wird seine Funktion am 1. März antreten. Beschlossen wurde die Bestellung des 48-Jährigen am Dienstag in der Sitzung der Landesregierung. Im Vorstand agieren wird Kadlec künftig gemeinsam mit Elisabeth Bräutigam und Gerhard Dafert.