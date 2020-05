Land stellt Weichen für Waldviertel-Bahn

Mit Volldampf will die niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft ( NÖVOG) ihre historische Waldviertel-Bahn in eine profitablere Zukunft führen. Die Weichen werden neu gestellt. „Da der frühere Eigentümer, die ÖBB, in den letzten 50 Jahren nichts mehr in die Schieneninfrastruktur investiert haben, muss die Strecke sofort saniert werden“, erklärte Verkehrslandesrat Karl Wilfing. Dafür sind zwei Millionen Euro notwendig. Weitere 8,5 Millionen Euro kostet ein neues Betriebszentrum, das als künftiges Herzstück der Lokalbahn gedacht ist.

Hinter den Bauplänen ist ein ambitioniertes Ziel versteckt. „Wir wollen die Fahrgastzahlen von derzeit zirka 22.000 auf 45.000 Personen steigern“, sagte Wilfing. Um die Lokalbahn nicht nur als einen regionalen Publikumsmagneten zu positionieren, sondern auch die Wertschöpfung – um weitere 400.000 Euro pro Jahr – beinahe verdoppeln zu können, sind einerseits ab dem kommenden Frühjahr Um- und Ausbauarbeiten vorgesehen, andererseits mehrere neue Themenfahrten und touristische Packages geplant.