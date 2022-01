Land NÖ kauft 1,5 Millionen Wohnzimmertests, um System zu entlasten

Abholung an Teststraßen

Die Verteilung der Wohnzimmer-Antigentests werde über die Teststraßen in den Gemeinden und die behördlichen Walk-in- und Drive-in-Teststationen erfolgen. „Umsichtige Menschen“, die sich zur eigenen Sicherheit testen möchten, sollen in den Gemeindeteststraßen jeweils zwei Wohnzimmertest erhalten. Jene hingegen, die aufgrund eines Verdachtsfalls in behördlichen Teststationen getestet werden, erhalten einen Antigentest für zu Hause. Grund dafür sei, dass man zukünftig vor dem Freitesten aus der Quarantäne einen Wohnzimmertest durchführen soll, so die Gesundheitsministerin. „Um nicht in die behördliche Teststraße zu kommen, wenn man noch positiv ist“.