Mit knapp über 1.100 positiv auf Covid getesteten Landsleuten täglich stagniert die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle derzeit in Niederösterreich. Um nicht in eine verhängnisvolle Falle zu tappen und von der nächsten Infektionswelle überrollt zu werden, setzt das Land nun auf ein flächendeckendes Abwassermonitoring. Die Regionen rund um 14 Kläranlagen in allen Teilen des Landes werden ab Montag über ihr Abwasser von der TU Wien auf Covid-Infektionen getestet, kündigte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in der Großkläranlage der Region Amstetten an.