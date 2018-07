Längste Mohnblüte der Geschichte, aber Einbußen befürchtet

Der oftmals angesprochene Klimawandel lässt grüßen: So ungewöhnlich wie heuer verlief die bisherige Saison noch nie. Für die Mohnbauern aus Armschlag, Bezirk Zwettl, war die lange Hitzeperiode im Frühjahr eine große Herausforderung: „Wir mussten den Mohn auf dem Großteil unserer Felder ein zweites Mal anbauen. Da es nur ein Sechstel der Regenmenge gab, sind die Pflänzchen nämlich vertrocknet“, sagt Edith Weiß, Obfrau des Mohndorfs.

Während die ersten Felder bereits Anfang Juli zu blühen begannen, stehen die restlichen Äcker erst jetzt in voller Blüte. So ergibt sich erstmals eine extralange Blütezeit, die sich beinahe über ein ganzes Monat erstreckt. „Wir rechnen damit, dass die Felder noch ungefähr zehn Tage lang wunderschön rot-weiß-rot strahlen werden“, meint Mohnwirtin Rosemarie Neuwiesinger. Allerdings müssen die Landwirte mit Einbußen rechnen. Sind es normalerweise 800 Kilogramm pro Hektar, so wird die Ernte heuer geringer ausfallen. Wie hoch der Ausfall ist, kann noch nicht beziffert werden.